21:55, 11 октября 2025Мир

Мужчина открыл стрельбу в букмекерской конторе в немецком Гиссене

Bild: Мужчина открыл стрельбу в букмекерской конторе в Гиссене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Выстрелы раздались в букмекерской конторе в немецком городе Гиссен. Несколько человек получили ранения в результате происшествия, пишет газета Bild.

Как указывают журналисты, открывший стрельбу человек, личность которого не установлена, скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.

«Преступник находится в бегах, но опасности для общества не представляет», — утверждается в статье.

8 октября в немецкой школе в городе Падерборн произошла стрельба. Один человек пострадал в результате происшествия.

В конце сентября в пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.

