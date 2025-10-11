Мужчина открыл стрельбу в букмекерской конторе в немецком Гиссене

Выстрелы раздались в букмекерской конторе в немецком городе Гиссен. Несколько человек получили ранения в результате происшествия, пишет газета Bild.
Как указывают журналисты, открывший стрельбу человек, личность которого не установлена, скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.
«Преступник находится в бегах, но опасности для общества не представляет», — утверждается в статье.
8 октября в немецкой школе в городе Падерборн произошла стрельба. Один человек пострадал в результате происшествия.
В конце сентября в пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.