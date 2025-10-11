Экономика
Пенсионеров предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

Марина Совина
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что недобросовестные компании обманывают жильцов, навязывая якобы поверку счетчиков по завышенным в несколько раз ценам. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС

Нилов отметил, что новая схема мошенничества рассчитана на пенсионеров. В частности, злоумышленники выполняют какую-то работу, результаты которой сложно оценить.

«Ну, покрутили этот счетчик, посмотрели, выключили воду, включили, что-то там показали, и тут же выписывают чек. Пожилой человек не знает реальную стоимость», — предупредил депутат.

Ранее российская пенсионерка во второй раз поверила мошенникам и лишилась жилья. Известно, что 81-летняя жительница Благовещенска поддалась уговорам телефонных аферистов.

