15:03, 11 октября 2025

Появились фото разрушенного машинного зала ДнепроГЭС

В сети опубликовали кадры разрушенного зала и полотна ДнепроГЭС
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Военная хроника»

В сети появились кадры частично разрушенной в результате удара Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Их публикует Telegram-канал «Военная хроника».

На кадрах, как указывается, показан машинный зал и полотно ГЭС, которые были разрушены в результате ударов по объектам энергетики Украины.

Фото: Telegram-канал «Военная хроника»

Утром 10 октября глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о перекрытии движения по автодорожному переезду Днепровской гидроэлектростанции. Он добавил, что в регионе зафиксированы удары беспилотниками, ракетами и управляемыми авиабомбами.

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Военкор Юрий Котенок впоследствии сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России в том числе нанесли удар по Днепровской ГЭС. Отмечалось, что потребуется еще не один ракетный удар, чтобы вывести ДнепроГЭС из строя.

