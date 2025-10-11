Психолог назвал способ распознать телефонных мошенников

Психолог Козлов: Распознать мошенников можно по уличному диалекту и жаргону

Доктор психологических наук Николай Козлов рассказал, как распознать телефонных мошенников. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Козлов назвал способ раскрыть телефонных мошенников и предложил обратить внимание на «уличный диалект» и специфические выражения.

«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как "в натуре", "че", "прешь", "кто такой взялся тут" и другие"», — объяснил психолог.

