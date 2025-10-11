Раскрыта основная версия гибели одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины

Известный криптопредприниматель Украины Костя Кудо мог покончить с собой

Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины, Костя Кудо, (настоящее имя Константин Ганич) мог покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Тело 32-летнего известного криптотрейдера обнаружили в его Lamborghini Urus, припаркованном в Оболонском районе Киева. Основная версия гибели — самоубийство на фоне обрушения мирового крипторынка.

Как уточняется, в ночь с 10 на 11 октября обвалились акции многих крупных американских компаний, а также почти вся криптовалюта. По данным Telegram-канала Insider UA, Кудо мог потерять минимум 30 миллионов долларов инвесторских денег.

При этом пожелавший остаться анонимным криптоинвестор не согласился с данной версией смерти мужчины. В беседе с изданием «Страна» он указал, что если бы после каждого обвала рынка «криптаны» сводили счеты с жизнью, «то уже б все они в земле сырой лежали». «Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, так же как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка», — порассуждал он, указав, что есть тысяча способов, как решить данную проблему и передоговориться.

О смерти одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины стало известно в субботу, 11 октября. Его знакомые рассказали «Стране.ua», что незадолго до смерти Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков.