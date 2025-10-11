Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 11 октября 2025Бывший СССР

Раскрыта основная версия гибели одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины

Известный криптопредприниматель Украины Костя Кудо мог покончить с собой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @konstantin_____kudo

Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины, Костя Кудо, (настоящее имя Константин Ганич) мог покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Тело 32-летнего известного криптотрейдера обнаружили в его Lamborghini Urus, припаркованном в Оболонском районе Киева. Основная версия гибели — самоубийство на фоне обрушения мирового крипторынка.

Как уточняется, в ночь с 10 на 11 октября обвалились акции многих крупных американских компаний, а также почти вся криптовалюта. По данным Telegram-канала Insider UA, Кудо мог потерять минимум 30 миллионов долларов инвесторских денег.

При этом пожелавший остаться анонимным криптоинвестор не согласился с данной версией смерти мужчины. В беседе с изданием «Страна» он указал, что если бы после каждого обвала рынка «криптаны» сводили счеты с жизнью, «то уже б все они в земле сырой лежали». «Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, так же как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка», — порассуждал он, указав, что есть тысяча способов, как решить данную проблему и передоговориться.

О смерти одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины стало известно в субботу, 11 октября. Его знакомые рассказали «Стране.ua», что незадолго до смерти Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший генсек НАТО описал встречи с Путиным и Лавровым

    Бывший генсек НАТО рассказал о разочаровании Меркель

    В России отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль

    Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждался за стаканом пива

    Раскрыта основная версия гибели одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины

    Российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ

    Арестованный в России французский велосипедист намеревался побить мировой рекорд

    58-летняя Николь Кидман раскрыла секрет красоты

    Глава правящей партии Молдавии заявил о готовности к диалогу с Россией

    В Киеве обнаружили тело одного из самых крупных криптопредпринимателей Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости