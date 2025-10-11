Россиян предостерегли от игнорирования запора

Диетолог Ермошина: Игнорирование запора повышает риск развития рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Ермошина рассказала, почему опасно игнорировать запоры. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Запор — это не просто редкий стул. Настораживать должно количество дефекаций реже трех раз в неделю, особенно если к этому добавляются боли в животе, вздутие, ощущение, будто "поставили блок" в прямой кишке, необходимость помогать себе руками», — предостерегла Ермошина.

Она добавила, что поводом насторожиться должны стать любые внезапные изменения привычного ритма дефекации, поскольку игнорирование проблемы может быть очень опасно: при задержке стула в организме накапливаются конечные продукты обмена, которые начинают всасываться обратно в кровь, перегружая печень и другие органы детоксикации. Это, по словам врача, может привести к хронической интоксикации организма, микротравмам, геморрою и воспалительным процессам в кишечнике, а также повысить риск развития колоректального рака.

«Особенно тревожно, что именно нерегулярный стул может быть первым симптомом опухоли кишечника. Часто люди обращаются слишком поздно, когда болезнь уже зашла далеко. А ведь "звоночки" были задолго до этого», — предупредила Ермошина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета в сутки. По ее словам, норма частоты стула может сильно отличаться, но у здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.