Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 11 октября 2025Бывший СССР

Российский генерал заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине

Генерал Липовой заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru заявил о том, что начавшийся на Украине блэкаут после российских атак по объектам энергетики затронул в том числе бункер президента республики Владимира Зеленского.

«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — пояснил офицер.

За последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    Российский генерал заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине

    Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме

    Российская сборная не смогла вылететь из Волгограда после матча с Ираном

    Стало известно о потерях ВСУ в результате действий российских военных

    В Китае рассказали о двух шагах России навстречу США

    В США заявили о неготовности Запада к войне с Россией

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в ультракоротком топе

    Командование ВСУ обманом отправило солдат на штурм

    Россиянам рассказали о рисках при переводе на карту больших сумм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости