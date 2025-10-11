Российский генерал заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине

Генерал Липовой заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru заявил о том, что начавшийся на Украине блэкаут после российских атак по объектам энергетики затронул в том числе бункер президента республики Владимира Зеленского.

«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — пояснил офицер.

За последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.

