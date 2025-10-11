Спорт
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
2:0
Завершен
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
2:0
Завершен
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
1:0
Завершен
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
0:1
Завершен
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
1:3
Завершен
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
07:30, 12 октября 2025

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка показала фигуру в откровенном бикини белого цвета. Спортсменка запечатлела себя у бассейна на фоне природы. На Шмидт подписаны более 5,5 миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

