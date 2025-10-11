В Москве умер известный итальянский преподаватель

MK.RU: В Москве загадочно погиб известный итальянский преподаватель

В Москве загадочно погиб основатель школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Тело 53-летнего мужчины нашли в ночь на субботу, 11 октября, в доме на 2-й улице Синичкина в районе Лефортово. О причинах случившегося точной информации пока нет, специалисты рассматривают разные варианты.

Торелло работал в Москве несколько лет. В Москве он основал собственную школу преподавания итальянского языка. Курсы известного преподавателя были зарегистрированы по его адресу жительства, где и нашли тело.

