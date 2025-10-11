Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого

Суд Петербурга изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает ТАСС.

В карточке" дела написано, что следует удовлетворить иск полностью. Уточняется, что речь идет об общежитии на 1,2 тысячи мест, учебном корпусе площадью 46,4 тысячи квадратных метров на улице Фучика, четырех зданиях (490, 7 квадратных метра, 205,2 квадратных метра, 894,6 квадратных метра и 7 тысяч квадратных метров), гараже (198,6 квадратных метра), трансформаторной подстанции (40,1 квадратных метра) и котельной (262,2 квадратных метра) в поселке Ольгино.

Ректора вуза Александра Запесоцкого отстранили от управления учебным заведением по требованию суда. Прокуратура считает, что здание СПбГУП перешло в его собственность незаконно, а Запесоцкий на посту ректора занимался незаконным обогащением.