12:54, 11 октября 2025Мир

Трамп рассказал о разговоре с лауреатом Нобелевской премии мира

Трамп не стал просить нобелевского лауреата Мачадо отдать ему награду
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил лауреата Нобелевской премии мира, лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо отдать ему награду. Его слова приводит CNN.

«Человек, который получил Нобелевскую премию, звонил мне. [Мачадо] сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил ее»,  — сказал он.

Президент США допустил, что Мачадо могла бы отдать ему премию, но он не стал этого просить.

Трамп являлся одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако ее получила Мария Корина Мачадо. В комитете ее назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». Белый дом заявил, что решение о присуждении Нобелевской премии мира говорит о политизации комитета.

    Все новости