Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого о согласии страны на олимпийское перемирие зимой 2026 года.
Дипломат напомнила, что в 2009 году международная комиссия Евросоюза признала, что власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия, были ответственны за развязывание конфликта на Южном Кавказе.
Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось
Захарова подчеркнула, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, обвинив Россию в нарушении олимпийских перемирий.
Украина согласилась на олимпийское перемирие
Украина поддержала идею олимпийского перемирия зимой 2026 года, сообщил ранее спикер МИД республики.
Представитель ведомства согласился с призывом прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии, однако выразил обеспокоенность возможными действиями российской стороны в момент, когда внимание мировой общественности будет приковано к спортивным событиям.
Он обвинил Россию в том, что она якобы начала вторжение в Грузию и Украину именно во время перемирий.
Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру
Тихий также подчеркнул, что Киев неоднократно соглашался на перемирие и готов к нему уже сейчас, не дожидаясь февраля.
С инициативой о перемирии выступила Италия
Италия будет добиваться перемирия на Украине на время зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.
В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине мы представляем в Организацию Объединенных Наций (ООН) предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток
По словам Таяни, Рим поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа в секторе Газа. Министр иностранных дел также призвал всех «быть сторонниками мира».