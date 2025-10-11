Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

Захарова: Спикер МИД Украины перепутал факты, говоря об олимпийском перемирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого о согласии страны на олимпийское перемирие зимой 2026 года.

Дипломат напомнила, что в 2009 году международная комиссия Евросоюза признала, что власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия, были ответственны за развязывание конфликта на Южном Кавказе.

Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, обвинив Россию в нарушении олимпийских перемирий.

Украина согласилась на олимпийское перемирие

Украина поддержала идею олимпийского перемирия зимой 2026 года, сообщил ранее спикер МИД республики.

Представитель ведомства согласился с призывом прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии, однако выразил обеспокоенность возможными действиями российской стороны в момент, когда внимание мировой общественности будет приковано к спортивным событиям.

Он обвинил Россию в том, что она якобы начала вторжение в Грузию и Украину именно во время перемирий.

Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру Георгий Тихий спикер МИД Украины

Тихий также подчеркнул, что Киев неоднократно соглашался на перемирие и готов к нему уже сейчас, не дожидаясь февраля.

С инициативой о перемирии выступила Италия

Италия будет добиваться перемирия на Украине на время зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине мы представляем в Организацию Объединенных Наций (ООН) предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток Антонио Таяни глава МИД Италии

По словам Таяни, Рим поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа в секторе Газа. Министр иностранных дел также призвал всех «быть сторонниками мира».

