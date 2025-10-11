Бывший СССР
15:33, 11 октября 2025Бывший СССР

«Уже двое суток нет света». Жители Киевской области блокировали дорогу из-за блэкаута. Акция протеста попала на видео

Акцию протеста недовольных отключением света и воды киевлян сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители села Софиевская Борщаговка, расположенного в Бучанском районе Киевской области Украины, блокировали движение на дороге из-за блэкаута. Таким образом местные жители пытались привлечь внимание властей к отключению электроэнергии и водоснабжения.

Уточняется, что люди проводят без света и воды уже вторые сутки. В выходные они вышли на акцию протеста — выстроились на пешеходном переходе и перекрыли дорогу возле ТРЦ «Европарк». На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как люди мешают автомобильному движению, активно перемещаясь по пешеходному переходу.

Почему украинцы остались без света?

По данным Киевской облгосадминистрации (ОГА), в акции участвовали жители ЖК «Европейка». В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.

Как сообщается, объект еще не передан на баланс энергетической компании «ДТЭК Киевские региональные электросети», что усложняет оперативное реагирование на аварийную ситуацию. Энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Одессе появились проблемы с доступом в интернет

В субботу, 11 октября, международная служба мониторинга NetBlocks сообщала о проблемах с доступом в интернет в Одессе. На фоне отключений электричества в городе было зафиксировано значительное снижение уровня интернет-подключения.

«Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине», — говорилось в сообщении.

Отключение света могло произойти из-за удара по подстанции, на которой вспыхнул пожар. Атака велась и по ряду других объектов. Энергетическая компания ДТЭК подтвердила перебои с электричеством.

