Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:07, 11 октября 2025Силовые структуры

В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

В деле о подготовке покушения на Симоньян оказалась статья о возбуждении вражды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян . Фото: Reuters

В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась новая статья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, в деле появилась статья о возбуждении ненависти или вражды. Некоторым фигурантам предъявили обвинения части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды).

13 июля сообщалось, что дело о покушении на Симоньян и Собчак пополнилось тремя новыми фигурантами: они несовершеннолетние. Позже стало известно, что один из обвиняемых на момент задержания учился в восьмом классе школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    За ночь над регионами России сбили почти полсотни беспилотников

    Джонсон выступил с предложением по Украине

    Россиянам рассказали о формате новогодних телеэфиров

    В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий и соцвыплат в 2026 году

    Стало известно о праве пострадавших в «Крокусе» требовать возмещения вреда

    Ким Чен Ын передал привет Путину на встрече с Медведевым

    В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

    Россиянам назвали главные ошибки в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости