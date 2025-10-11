В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

В деле о подготовке покушения на Симоньян оказалась статья о возбуждении вражды

В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась новая статья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, в деле появилась статья о возбуждении ненависти или вражды. Некоторым фигурантам предъявили обвинения части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды).

13 июля сообщалось, что дело о покушении на Симоньян и Собчак пополнилось тремя новыми фигурантами: они несовершеннолетние. Позже стало известно, что один из обвиняемых на момент задержания учился в восьмом классе школы.