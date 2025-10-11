Россия
19:18, 11 октября 2025Россия

В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии фразой «мощнее "Орешника"»

Депутат Колесник: Анонсированное Путиным оружие будет мощнее «Орешника»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Новое оружие, анонсированное президентом России Владимиром Путиным, будет мощнее «Орешника», считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Его слова приводит News.ru.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 километрах от границы с Россией, в любой точке мира, не спрятаться. Где оно [новое оружие РФ] будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее "Орешника". Если Путин говорит, значит оно уже есть», — сказал парламентарий.

По его словам, если глава государства анонсировал новое оружие, это значит, что оно будет стратегического назначения, может быть более избирательным и разрушительным.

10 октября Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия.
По его словам, испытания идут успешно.

