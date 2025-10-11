Мир
23:31, 11 октября 2025Мир

В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля продолжать конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Sergei Karpukhin / Sputnik / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскрыл содержание переданного Россией сообщения — по его словам, Москва сообщила Тегерану, что Израиль не хочет продолжать конфликт. Об этом министр рассказал в эфире иранского телевидения, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что посла Ирана вызвали в администрацию президента России Владимира Путина после переговоров главы государства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Три-четыре дня назад между Нетаньяху и господином Путиным состоялся разговор. Нашего посла пригласили в администрацию президента и сообщили ему со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном», — сказал Аракчи.

Ранее Путин назвал способ разрешения вопроса вокруг иранской ядерной программы. По его словам, проблема может решиться только переговорами, альтернативы нет.

