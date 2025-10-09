Путин назвал способ разрешения вопроса вокруг иранской ядерной программы

Путин: Ситуация вокруг иранской ядерной программы должна решиться переговорами

Ситуация вокруг иранской ядерной программы должна решиться только переговорами, альтернативы нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Центральная Азия», передает РИА Новости.

По словам российского лидера, иранская сторона настроена на «поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ» (Международным агентством по атомной энергетике). Путин поделился, что в ходе визита в Москву генерального директора организации Рафаэля Гросси подробно обсуждалась тема иранской ядерной программы.

«Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме», — заключил президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление странами Запада санкций против Ирана является грубейшим нарушением международного права и принципов ООН. При этом, по словам министра, Исламская Республика, несмотря на давление, продолжает выступать за возобновление переговоров по ядерной программе, проявляя «гибкость и креативность» в своих подходах.

Тегеран, в свою очередь, назвал незаконным решение «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против страны.

До этого Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.