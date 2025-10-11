Спорт
00:46, 11 октября 2025Спорт

В РФС отреагировали на обвинения капитана «Краснодара» в расизме

В РФС сообщили о начале расследования по делу о возможном расизме Сперцяна
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Генеральный секретарь российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал информацию по поводу возможного расизма со стороны капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Митрофанова, перед оценкой ситуации необходимо тщательно ее расследовать. «Не могу во что‑то верить или во что‑то не верить. Есть какое‑то событие. Кто‑то говорит, что есть, кто‑то, что нет. Надо установить, было оно или нет», — заявил он.

Митрофанов добавил, что расследованием дела занимается контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. Он установит, прозвучали ли оскорбления на самом деле или нет.

«Надо посмотреть материалы: что было, что нет. Показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких‑то экспертов можно привлечь», — добавил он.

Встреча между «Ахматом» и «Краснодаром» прошла 4 октября и завершилась победой быков со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил Ндонга с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После игры футболисты обменялись противоречивыми заявлениями. Ндонг настаивает на расистском оскорблении, а Сперцян утверждает, что сам подвергся оскорблению на португальском языке.

    Все новости