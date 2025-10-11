Россия
В России дали один совет Борису Джонсону по Украине

Депутат Колесник: Джонсону стоит возглавить иностранный контингент на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Оценки бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона всегда были спорными, однако, если он хочет отправить иностранных военных на Украину, пусть сам их и возглавит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть Украины на данный момент безопасна. В своей публикации он призвал отправить туда западных военных, вопреки предупреждениям России.

«Если Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам все это дело и возглавит. Причем управлять этими войсками будет не из Лондона, а прямо там, на месте, возможно, даже с безопасной части Украины. Ну и людей из парламента прихватит — процентов 50, остальные пусть управляют Великобританией», — прокомментировал Колесник.

По словам депутата, британский политик всегда был экстравагантен в высказываниях. При этом он подчеркнул, что у России нет цели прислушиваться к мнению бывшего премьера, а есть задачи сохранить ровный наступательный порыв армии по всей линии фронта и победить.

Ранее Джонсон оценил вероятность отправки европейских войск на Украину. По его мнению, военные из коалиции желающих не будут участвовать в боевых действиях.

