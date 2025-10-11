Наука и техника
02:01, 11 октября 2025

В России провели огневые испытания первой ступени новой ракеты

Роскосмос: Огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» прошли успешно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В России провели наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты «Союз-5», которые прошли успешно. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Исследования проводил Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности. Ракета оснащена кислородно-керосиновым двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн. Он проработал 160 секунд. Также были проверены во взаимодействии бортовые системы.

Роскосмос считает, что испытания открывают дорогу к запуску «Союза-5» с космодрома Байконур уже в этом году.

Ранее в октябре госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

