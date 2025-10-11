Россия
В России высказались о влиянии ударов по энергосистеме Украины на переговоры

Депутат Журова: На сегодня удары по Украине не играют большой роли в переговорах
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Удары по критической инфраструктуре Украины происходят в ответ на их обстрелы и не играют большой роли при недостигнутых договоренностях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударами по Украине обесточили почти три тысячи объектов инфраструктуры в Киеве. Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Депутат отметила, что любые удары так или иначе может использовать та сторона, которая выступает против мирных переговоров. При этом сама Украина, пока не достигнуты договоренности, продолжает обстреливать мирные российские территории, подчеркнула она.

«Удары по промышленности Украины в целом не играют большой роли в переговорном процессе в том виде, в котором он сейчас есть. Переговоры как-то готовятся, но те договоренности, которые так или иначе были достигнуты на Аляске, опять сошли на нет. И те моменты, которые вот-вот должны были идти в более быстром режиме, опять застопорилось», — сказала Журова.

Парламентарий добавила, что взаимные удары будут продолжаться, пока стороны не сядут за стол переговоров, и в это заключается сложность ситуации. Она также отметила, что многое зависит и от того, как преподносят информацию об обстрелах на Западе.

В ночь на 10 октября армия России произвела массированную атаку на Украину. Под удар попали сразу несколько регионов, в том числе украинская столица и ее область.

