18:37, 11 октября 2025Ценности

В сети восхитились свадебным платьем блогерши за три тысячи рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @themrsmillan / TikTok

В сети восхитились дешевым свадебным нарядом блогерши Лоры Миллан. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом @themrsmillan продемонстрировала фото со свадьбы, на которую надела белое макси-платье. Приталенный предмет гардероба обнажал плечи и был оформлен разрезом до бедра. При этом девушка рассказала, что приобрела одежду на сайте китайского ретейлера Shein за 25 фунтов стерлингов (примерно 3 тысячи рублей).

Пользователи оценили образ Миллан в комментариях. «Платье совершенно потрясающее! Не могу поверить, что оно стоило всего 25 фунтов», «Невероятный наряд», «Великолепное платье! Лучше тех, что я видела в 10 раз дороже», «Нравится твое платье! 25 фунтов — вау!» — заявили они.

В сентябре в сети восхитились свадебным платьем блогерши Мэделин Ньюэлл Кинг за 700 рублей из секонд-хенда.

