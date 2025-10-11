Мир
В США сообщили об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Tоmahawk

Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет Tоmahawk для Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Intelligence Specialist 1st Kenneth Moll / U.S. Navy / AP

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего разговора обсуждали возможность поставок Украине ракет Tоmahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение по этому вопросу.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом усиление систем противовоздушной обороны Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны. «Есть хорошие варианты, сильные идеи», — написал Зеленский, добавив, что разговор с Трампом прошел продуктивно.

Также он посчитал, что если Трамп завершит войну между Палестиной и Израилем, то сможет остановить и конфликт между Россией и Украиной.

