В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

Неизвестный начал стрелять по людям на центральной площади немецкого Гисена

Неизвестный в субботу открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (университетский город в федеральной земле Гессен). Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на немецкую полицию.

Несколько человек в результате стрельбы были ранены. Стрелявший смог скрыться, но немецкие правоохранители заявили, что опасности для людей уже нет. Ведется операция по его задержанию.

В дальнейшем издание уточнило, что стрельба произошла в букмекерской конторе европейского города. Это случилось после 15:00 по местному времени (16:00 по московскому).

Ранее стало известно, что мать двоих детей Джессика Уильямс поймала случайную пулю на отдыхе в США. Туристка, приехавшая из Чикаго в Новый Орлеан на отдых со своей семьей, направлялась в гостиницу после осмотра достопримечательностей. В это время на улице Бурбон-стрит началась драка, перешедшая в перестрелку. Мужчина, стрелявший в толпу, ранил троих человек, при этом не выжила только Уильямс.

