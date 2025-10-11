Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 11 октября 2025Мир

В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

Неизвестный начал стрелять по людям на центральной площади немецкого Гисена
Лилиана Набиуллина (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Неизвестный в субботу открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (университетский город в федеральной земле Гессен). Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на немецкую полицию.

Несколько человек в результате стрельбы были ранены. Стрелявший смог скрыться, но немецкие правоохранители заявили, что опасности для людей уже нет. Ведется операция по его задержанию.

В дальнейшем издание уточнило, что стрельба произошла в букмекерской конторе европейского города. Это случилось после 15:00 по местному времени (16:00 по московскому).

Ранее стало известно, что мать двоих детей Джессика Уильямс поймала случайную пулю на отдыхе в США. Туристка, приехавшая из Чикаго в Новый Орлеан на отдых со своей семьей, направлялась в гостиницу после осмотра достопримечательностей. В это время на улице Бурбон-стрит началась драка, перешедшая в перестрелку. Мужчина, стрелявший в толпу, ранил троих человек, при этом не выжила только Уильямс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота

    Жулин назвал главную ошибку украинцев

    Популярный российский производитель Омега-3 оправдался за качество продукции

    Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

    В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

    В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

    Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

    В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии фразой «мощнее "Орешника"»

    Украина опубликовала список связанных с «российской имперской политикой»

    Орбан начал сбор подписей против военных планов ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости