Иностранным наемникам ВСУ перестали проводить инструктажи по технике безопасности

Иностранным наемникам ВСУ не проводят инструктажи по технике безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское командование не проводит инструктажи по технике безопасности и маскировке для иностранных наемников, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

Источники отметили, что наемники, как правило, приезжают из Латинской Америки.

«Они из Латинской Америки — Колумбии, Венесуэлы. На линии боевого соприкосновения они оказываются редко, но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки», — объяснили они.

Ранее в нескольких районах Харькова были замечены наемники из Колумбии.

