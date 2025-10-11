Бывший СССР
Командование ВСУ обманом отправило солдат на штурм

Командование 71-й бригады ВСУ обманом послало солдат на штурм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) побоялось, что солдаты не пойдут в бой, и сказало им, что отправляет их на ротацию, тогда как на самом деле послало на штурм, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о 71-й бригаде ВСУ. «Командование, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций Вооруженных сил (ВС) РФ», — говорится в сообщении.

Вместо этого украинским военным рассказали, что они идут на позиции менять своих сослуживцев.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательные группы российских войск прорвались в Константиновку, которая имеет ключевой для обороны ВСУ.

