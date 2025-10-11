Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 11 октября 2025Силовые структуры

Юная россиянка заколола ребенка из-за боязни сказать о беременности родителям

Девочка-подросток из Барнаула родила ребенка дома, зарезала и вынесла на улицу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении юной жительницы Барнаула — она подозревается в расправе над новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Ребенка без признаков жизни и с резаными ранами нашли вечером 10 октября на улице Малахова. По подозрению в расправе сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнюю девушку из благополучной семьи.

Задержанная пояснила, что боялась сказать родителям о беременности. В день родов она осталась одна дома и родила мальчика. Испугавшись реакции родных, девушка ударила малыша лезвием по шее и груди, завернула в пакет и вынесла на улицу. В ближайшее время суд будет решать вопрос о заключении ее под стражу.

Ранее часть обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян признались в хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска атаковали штаб ВСУ под Харьковом

    В Турции заявили об обсуждении отправки военных в Газу

    Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита

    Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства

    Юная россиянка заколола ребенка из-за боязни сказать о беременности родителям

    Артемий Лебедев рассказал о постыдной привычке из прошлого

    В Россию впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни

    В России дали один совет Борису Джонсону по Украине

    Стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных после взрыва в Чугуеве

    Столтенберг вспомнил о назвавшем Зеленского занозой в заднице Байдене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости