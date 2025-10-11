Юная россиянка заколола ребенка из-за боязни сказать о беременности родителям

Девочка-подросток из Барнаула родила ребенка дома, зарезала и вынесла на улицу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении юной жительницы Барнаула — она подозревается в расправе над новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Ребенка без признаков жизни и с резаными ранами нашли вечером 10 октября на улице Малахова. По подозрению в расправе сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнюю девушку из благополучной семьи.

Задержанная пояснила, что боялась сказать родителям о беременности. В день родов она осталась одна дома и родила мальчика. Испугавшись реакции родных, девушка ударила малыша лезвием по шее и груди, завернула в пакет и вынесла на улицу. В ближайшее время суд будет решать вопрос о заключении ее под стражу.

