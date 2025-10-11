Обвиняемые в покушении на Симоньян признались только в одном преступлении

Фигуранты подготовки покушения на главреда RT Симоньян признались в хулиганстве

Часть обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян призналась в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

По другим статьям, в том числе об участии в террористическом сообществе, они не признали вину.

ФСБ предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в июле 2023 года. Преступление готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Спустя два года уголовное дело о покушении пополнилось тремя новыми фигурантами — все они несовершеннолетние. Один из них на момент задержания учился в восьмом классе.

Ранее в деле обвиняемых появилась новая статья. Некоторым из них предъявили обвинения по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти или вражды») УК РФ.

