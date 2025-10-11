Журова объяснила невозможность поддержки российских спортсменов иностранцами

Журова заявила, что иностранным спортсменам невозможно поддерживать россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему иностранным спортсменам невозможно поддерживать россиян. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что зарубежным спортсменам сложно открыто поддерживать Россию из-за возможной негативной реакции общества и спонсоров. По ее мнению, публичное позитивное высказывание о России может обернуться для иностранного атлета агрессией как со стороны собственных болельщиков, так и со стороны украинской аудитории.

Депутат подчеркнула, что современный спортсмен вынужден учитывать политические настроения и позицию правительства своей страны, поэтому многие предпочитают сохранять нейтралитет и не вмешиваться в конфликт, считая, что их слова не повлияют на ситуацию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранили от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.