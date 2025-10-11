Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
Сегодня
19:00 (Мск)
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
15:51, 11 октября 2025Спорт

Журова объяснила невозможность поддержки российских спортсменов иностранцами

Журова заявила, что иностранным спортсменам невозможно поддерживать россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему иностранным спортсменам невозможно поддерживать россиян. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что зарубежным спортсменам сложно открыто поддерживать Россию из-за возможной негативной реакции общества и спонсоров. По ее мнению, публичное позитивное высказывание о России может обернуться для иностранного атлета агрессией как со стороны собственных болельщиков, так и со стороны украинской аудитории.

Депутат подчеркнула, что современный спортсмен вынужден учитывать политические настроения и позицию правительства своей страны, поэтому многие предпочитают сохранять нейтралитет и не вмешиваться в конфликт, считая, что их слова не повлияют на ситуацию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранили от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

    Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

    В России призвали лишить Пугачеву пенсии

    В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости