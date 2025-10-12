Россия
Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Банк России отменяет голосование по выбору символа купюры 500 рублей. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые даты голосования будут объявлены позднее. Символы для голосования останутся те же, но его условия будут иные для исключения возможности недобросовестных действий, заявили в Банке России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил разыграть 10 iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах россиян. В свою очередь, ряд блогеров заподозрил накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на купюрах.

