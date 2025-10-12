Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

Банк России отменяет голосование по выбору символа купюры 500 рублей

Банк России отменяет голосование по выбору символа купюры 500 рублей. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые даты голосования будут объявлены позднее. Символы для голосования останутся те же, но его условия будут иные для исключения возможности недобросовестных действий, заявили в Банке России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил разыграть 10 iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах россиян. В свою очередь, ряд блогеров заподозрил накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на купюрах.