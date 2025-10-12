Россия
18:02, 12 октября 2025Россия

Доброволец объяснил решение не возвращаться на родину после сожжения британского паспорта

Доброволец сжег британский паспорт и заявил, что никогда не вернется на родину
Дмитрий Воронин

Кадр: @Aiden Minnis /  X

Воюющий на стороне России доброволец Эйден Миннис, который ранее сжег свой британский паспорт, заявил, что никогда не вернется на родину. Его высказывания приводит ТАСС.

Участник СВО объяснил агентству, что «уже объявлен законной военной целью», а в случае возвращения в Великобританию его «скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь». Миннис также не исключил, что может стать там жертвой нападения со стороны «какого-нибудь психопата при поддержке государства».

На ранее появившемся видео мужчина поджег документ на фоне российского флага. «Британия, пошла к черту! Слава России!» — сказал он, сопроводив свое высказывание очередью из автомата.

Ранее он рассказывал о своих ирландских корнях и том, что даже не считает себя британцем. В 2024 году Mirror упомянула Минниса в числе по крайней мере двух добровольцев из Великобритании, которые участвуют в СВО.

