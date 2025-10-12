Мир
02:17, 12 октября 2025Мир

Экс-помощник главы Пентагона заявил о крахе плана Запада в отношении Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Расчеты западных стран на то, что конфликт на Украине укрепит НАТО, не оправдались. С таким мнением на YouTube выступил экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.

«У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед», — отметил он.

При этом Фриман подчеркнул, что сегодняшняя позиция Вашингтона трактуется по-разному. Одни, по словам Фримана, считают, что Штаты хотят нового разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание РФ. Другие предполагают, что Трамп хочет полностью выйти из НАТО и перестать сосредотачиваться на Европе.

Ранее экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Владимир Зеленский не смог повлиять на своего американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной.

Также американские СМИ написали ранее, что с начала конфликта на Украине Путин посылал Западу четкий сигнал, что попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ.

.
