Фетисов объяснил удачный старт россиян в новом сезоне НХЛ их отпуском на родине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объяснил удачный старт россиян в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами, подготовились, молодцы», — заявил Фетисов. Он выделил форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, отметив, что теперь будет смотреть за его успехами.

Дорофеев провел три матча в стартовавшем 8 октября сезоне-2025/2026 НХЛ. Россиянин забросил пять шайб и возглавляет список лучших снайперов лиги.

На две шайбы меньше забросил российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Его соотечественник из «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов с двумя голами и четырьмя ассистами делит с несколькими игроками второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее 12 октября Марченко был признан первой звездой игрового дня НХЛ. Он оформил хет-трик в матче с «Миннесотой».

