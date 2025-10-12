Спорт
13:37, 12 октября 2025Спорт

Фетисов объяснил удачный старт россиян в новом сезоне НХЛ

Фетисов объяснил удачный старт россиян в новом сезоне НХЛ их отпуском на родине
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объяснил удачный старт россиян в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами, подготовились, молодцы», — заявил Фетисов. Он выделил форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, отметив, что теперь будет смотреть за его успехами.

Дорофеев провел три матча в стартовавшем 8 октября сезоне-2025/2026 НХЛ. Россиянин забросил пять шайб и возглавляет список лучших снайперов лиги.

«Он станет новой звездой» Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?
«Он станет новой звездой»Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?
8 октября 2025
«Меня порезали, как на скотобойне» Как Никита Кучеров стал звездой мирового хоккея и в чем он превзошел Овечкина?
«Меня порезали, как на скотобойне»Как Никита Кучеров стал звездой мирового хоккея и в чем он превзошел Овечкина?
19 апреля 2025

На две шайбы меньше забросил российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Его соотечественник из «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов с двумя голами и четырьмя ассистами делит с несколькими игроками второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее 12 октября Марченко был признан первой звездой игрового дня НХЛ. Он оформил хет-трик в матче с «Миннесотой».

