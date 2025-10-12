The Independent: Финляндия и Эстония перешли на новый пограничный контроль

С 12 октября на границе с Шенгеном начала действовать единая цифровая система регистрации въезда и выезда граждан третьих стран — Entry/Exit System (EES). Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что с воскресенья только три страны готовы регистрировать все поездки в системе EES: Эстония, Люксембург и Чехия.

По данным издания, власти Эстонии запустили EES сразу на всех погранпунктах, включая восточную сухопутную границу и аэропорт Таллина. Они уточнили, что первичная регистрация может увеличить время прохождения границы.

По словам представителя центра развития ИТ Министерства внутренних дел Эстонии Катре Вахтра, в первые несколько недель очереди на пограничных переходах могут быть больше обычного, однако это естественный этап запуска столь масштабного изменения системы.

Между тем, подчеркивается, что Финляндия вводит систему поэтапно. С 12 октября EES заработала в аэропорту Хельсинки-Вантаа; в остальных внедрение пройдет в течение переходного периода. Отмечается, что на сухопутных КПП с Россией изменений не будет: граница закрыта с ноября 2023 года «до особого распоряжения».

Ранее консульство Италии в Москве объяснило запрет российским туристам посещать 7 стран Европы по итальянской шенгенской визе. Там напомнили, что некоторые государства Шенгенской зоны не принимают небиометрические паспорта. Владельцев таких документов в страну не пустят.