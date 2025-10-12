Участник шоу рассказал о неприятном случае в туалете и вызвал у зрителей отвращение

Участник популярного британского шоу «Большой брат» (Big Brother) на канале ITV2 Маркус Джон рассказал в эфире о неприятном случае, который произошел с ним в туалете. Его история вызвала у зрителей отвращение, передает The Sun.

По словам участника шоу, инцидент произошел, когда он работал в хостеле в Таиланде. В один из дней в здании внезапно отключили воду, из-за чего у Джона возникли трудности с походом в туалет.

«Я проснулся и захотел в туалет. Я сел на унитаз и испражнился так мощно, как никогда в жизни. Я дернул за цепь для смыва — ничего. Как мне избавиться от этой чертовой кучи? Мне нужно было избавиться от нее. Я увидел стаканчик для зубных щеток, взял его, выбросил щетки в раковину. Затем я зачерпнул все рукой и положил в пакет», — вспомнил участник «Большого брата».

Когда Джон вышел из туалета, то встретил свою знакомую. Они разговорились, но в какой-то момент она прервала беседу. «Она спросила: "Фу, что это за запах?" Потом она добавила: "Что это у тебя на пальце?"» — привел детали разговора со знакомой участник проекта.

Некоторых зрителей возмутила история Джона: они опубликовали в соцсети X комментарии, в которых раскритиковали участника «Большого брата» за излишнюю откровенность. «Маркус, мне правда не нужно было слышать эту историю», — заявил пользователь с ником KSC_Ltd. «Я мог бы прожить свою жизнь и без туалетной истории Маркуса», — написал комментатор под ником ManCalledDan.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Дженис Дикинсон подала в суд на британский канал ITV из-за травм, которые она получила во время участия в шоу. Она пострадала, когда пошла в туалет.