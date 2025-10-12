Генерал назвал удары по ТЭС на Украине сигналом для Европы

Генерал Попов: Удары ВС РФ по ТЭС на Украине — предупреждение Польше и Румынии

Удары по тепло- и гидроэлектростанциям на Украине, которые приостановят работу военных заводов, снабжающих Вооруженные силы Украины (ВСУ), также служат сигналом для Польши, Румынии и других стран Европы. Его смысл раскрыл заслуженный военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

Собеседник издания уточнил, что подобные удары начали наносить еще весной 2025 года, однако ближе к зиме — они усилятся и участятся. «Этот сигнал еще в большей степени, я думаю, относится к приграничным государствам — Польше, Румынии и остальным странам НАТО. Речь идет и о Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии», — заявил Попов. Он добавил, что в момент наступления холодов с серьезными проблемами столкнется не только Украина, но и государства Европы.

Двумя днями ранее стало известно, что Киев был обесточен в результате массированных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины 10 октября. Так, российским военным удалось вывести из строя до 10 ГЭС и ТЭС.