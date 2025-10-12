Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 12 октября 2025Россия

Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

Военкор Коц: В зоне СВО история с 500-рублевой купюрой кажется несущественной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vunishka / Shutterstock / Fotodom  

Известный российский военный корреспондент Александр Коц высказался о споре из-за голосования по новому дизайну 500-рублевой купюры. На эту тему он написал в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) подобная история «кажется какой-то несвоевременной, несущественной и не достойной траты времени».

«Сижу я в ночи на краснолиманском направлении в засаде с мобильной огневой группой, которая каждую ночь сбивает тяжелые дроны, летящие вглубь России (...) И вот сидим мы ночью в кустах, ждем пролета, чат с другими группами мониторим. И кто-то мне в телеге пишет: "Александр, а почему вы ничего не пишете про 500 рублей. Это ж какой беспредел творится! Вы что, боитесь высказаться про купюру?"» — рассказал военкор.

Он указал, что в зоне боевых действий важны жизни бойцов, их работа и подвиги, а не изображения на банконотах. «У меня тут рядом парни сидят, которые при появлении дрона бегут не от него, а на него. Вот это важно», — заключил он.

Ранее министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев призвал Центробанк установить четкие правила голосования по 500-рублевой купюре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Раскрыто самочувствие Байдена на фоне лучевой терапии от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости