В Чечне обратились к Центробанку из-за голосования по 500-рублевой купюре

Дудаев призвал ЦБ установить четкие правила голосования по 500-рублевой купюре

Министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев обратился с вопросами к Центробанку из-за голосования по новому дизайну 500-рублевой купюры. Свой пост он опубликовал в Telegram.

По его мнению, после того как на первое место в голосовании вышел комплекс «Грозный-Сити», «как по команде начались атаки со стороны националистов, пятой колонны, либералов и иноагентов», которые якобы говорили о накрутках голосов. А Банк России «спешно выполняет все требования националистов» — этим, по мнению Дудаева, стала отмена возможности проголосовать за дизайн банкноты любыми другими способами, кроме как авторизацией через «Госуслуги».

Дудаев также заявил, что после этого часть набранных голосов за «Грозный Сити» исчезла. В связи с этим он задался вопросами к ЦБ, возможны ли на сайте регулятора манипуляции с голосами, куда исчезают голоса, почему был изменен регламент голосования. Он также потребовал от ЦБ прозрачности и установления четких и неизменных правил голосования.

«Мы надеемся, что ЦБ вспомнит о своих прямых обязанностях, включая защиту своей же политики от внешнего вмешательства», — высказался министр.

Он также подчеркнул, что в Чечне не имеют ничего против россиян, «по зову души» выбравших гору Эльбрус, и жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на границе которых расположена высочайшая вершина России — «наши братья».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил разыграть 10 iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах россиян.

В свою очередь, ряд блогеров заподозрил накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на купюрах.