Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
Сегодня
19:00 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
Сегодня
19:00 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
Сегодня
21:45 (Мск)
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:34, 12 октября 2025Спорт

Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

Легенда «Спартака» Ловчев заявил о падении уровня российских футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев сравнил уровень нынешней сборной России с уровнем национальной российской команды, которая выступала на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает Sport24.

Легенда «Спартака» заявил, что семь лет назад сборная была гораздо сильнее. «Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Мои слова — не старческие размышления», — отметил Ловчев.

Ранее Ловчев раскритиковал победу сборной России над национальной командой Ирана (2:1) в товарищеском матче. По его словам, он не увидел в подопечных Валерия Карпина команду.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

    Все новости