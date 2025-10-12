Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

Легенда «Спартака» Ловчев заявил о падении уровня российских футболистов

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев сравнил уровень нынешней сборной России с уровнем национальной российской команды, которая выступала на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает Sport24.

Легенда «Спартака» заявил, что семь лет назад сборная была гораздо сильнее. «Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Мои слова — не старческие размышления», — отметил Ловчев.

Ранее Ловчев раскритиковал победу сборной России над национальной командой Ирана (2:1) в товарищеском матче. По его словам, он не увидел в подопечных Валерия Карпина команду.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.