09:46, 11 октября 2025Спорт

Легенда «Спартака» раскритиковал победу сборной России над Ираном

Чемпион СССР Ловчев не увидел командную игру сборной России в матче с Ираном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Саман Годдос (Иран) и Алексей Батраков (Россия) в матче между командами России и Ирана.

Саман Годдос (Иран) и Алексей Батраков (Россия) в матче между командами России и Ирана.. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев раскритиковал победу сборной России над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

Легенда «Спартака» заявил, что в игре он не увидел команду. Он назвал плюсом лишь то, что отечественная команда подарила положительные эмоции болельщикам.

10 октября сборная России одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

    Все новости