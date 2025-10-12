Мать Мбаппе заявила об отсутствии жизни у футболиста вне поля

Мать Мбаппе Ламари заявила, что за пределами поля у футболиста нет жизни

Мать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Файза Ламари, рассказала о жизни футболиста. Ее слова приводит Le Parisien.

Ламари заявила, что на поле он чувствует себя намного более спокойным, чем в жизни. Она подчеркнула, что за пределами поля у сына нет жизни, так как он слишком популярен. «Мбаппе больше не может ходить по улицам. Мне грустно», — поделилась мать футболиста.

Ранее Мбаппе назвал проблему больших денег. «Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется», — заявил спортсмен.

Мбаппе занимает второе место в рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Футболист перешел в «Реал» летом 2024-го.