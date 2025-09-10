Спорт
20:24, 10 сентября 2025Спорт

Мбаппе назвал проблему больших денег

Футболист «Реала» Мбаппе заявил, что большие деньги приносят большие проблемы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал проблему больших денег. Его слова приводит RMC Sport.

«Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что связь с близкими разрывается из-за того, что отношения с ними перестают складываться.

Мбаппе занимает второе место в рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024-го. До этого с 2017 года форвард выступал за ПСЖ.

