09:47, 12 октября 2025

Мужчина помочился на алтарь на глазах у сотен туристов и попал на видео

Мужчина помочился на алтарь на глазах у людей в соборе Святого Петра в Ватикане
Алина Черненко

Мужчина забрался на алтарь и помочился на него на глазах у сотен верующих и туристов в соборе Святого Петра в Ватикане. Инцидент попал на видео, которое публикует газета Corriere della Sera.

Посетитель, личность которого не раскрывается, сумел обойти турникеты, окружавшие алтарь под балдахином XVII века работы Джан Лоренцо Бернини, и быстро поднялся по ступеням. Затем он спустил штаны и совершил оскорбительный поступок, обратив на себя внимание людей.

По данным издания, нарушителя тут же задержали и увели присутствовавшие в базилике полицейские в штатском.

Ранее китайский суд обязал двух подростков выплатить огромный штраф за то, что они помочились в суп в ресторане. 17-летние Тан и Ву опубликовали свой ролик в интернете.

