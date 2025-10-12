Наука и техника
На Солнце заметили огромный объект

ИКИ РАН: На Солнце сформировался неадекватного размера протуберанец
Дмитрий Воронин

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom  

На северо-востоке Солнца сформировался необычно крупный объект. О том, что там заметили «совершенно неадекватного размера протуберанец», сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это образование из раскаленных газов на поверхности Солнца из-за его размера можно увидеть даже в любительские телескопы, пишут исследователи. «Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком», — отмечают они.

В сентябре произошел редкий одновременный выброс двух гигантских протуберанцев, совпавший с затмением. В длину каждый из них достиг порядка миллиона километров, что в 70 раз превышает диаметр Земли.

