На Украине заявили о максимальном переносе отопительного сезона

Депутат Кучеренко: Отопительный сезон на Украине отсрочат из-за дефицита газа

Старт отопительного сезона на Украине планируют максимально отложить в связи с возникшим дефицитом газа. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Телеграф».

Как отметил Кучеренко, соответствующие службы будут вынуждены перейти в режим экономии, чтобы сохранить существующие запасы.

«С газом проблемы будут, особенно учитывая последние удары по добыче, соответственно, (будут) проблемы с балансом, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон - меньше его спалят», — пояснил нардеп в беседе с журналистами.

Не так давно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что грядущая зима станет самой сложной для Украины с начала специальной военной операции. По его словам, местные власти делают «все возможное, чтобы пройти отопительный сезон».

