На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

Джонсон: Россия вступила в новую фазу конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В спецоперации (СВО) на Украине наступает новая фаза — Россия будет проводить операции по всему фронту, а Киев столкнется с «предсмертной агонией». Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, РФ может производить все необходимое для ведения современной войны и не истощать свою экономику, в отличие от Украины и стран Запада. Он также привел слова главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего, что Россия задействует на передовой в два раза больше солдат, чем Украина.

«Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. У русских двукратное преимущество в численности личного состава. Мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины», — сказал эксперт.

Ранее Джонсон заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. «Все рушится. В Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все», — рассказал он.

