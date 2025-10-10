Аналитик Джонсон: Украинский конфликт движется к завершению

Конфликт на Украине близится к завершению. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все», — рассказал эксперт.

При этом он предположил, что лидеры Европы, сейчас готовы к эскалации. Они планируют либо продолжить войну и победить РФ, либо обратно втянуть в конфликт Соединенные Штаты.

На днях бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России. По словам эксперта, на данный момент РФ продолжает доминировать на земле.

Помимо этого, экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба признал, что Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания.