21:33, 12 октября 2025Экономика

Названо число продолжающих работать в России немецких компаний

Bild: Примерно 1,4 тыс. немецких компаний продолжают работать в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Примерно 1,4 тысячи немецких компаний продолжают работать в России. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на Делегацию германской экономики в РФ.

В публикации уточняется, что «речь идет о дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм». В 2024 году их оборот составил около 20 миллиардов евро.

Издание обратилось к некоторым компаниям и узнало, почему остались в России. Так, бренд Hochland указал на «социальную ответственность» перед примерно 1,8 тыс. сотрудников, их семьями и многолетними партнерами в РФ.

Между тем, Beiersdorf, выпускающая косметику под марками Eucerin и Nivea, подчеркнула необходимость продолжения работы для снабжения населения. Помимо этого, она указала, что делает это «из чувства ответственности перед сотрудниками на месте».

Ранее стало известно, что утвердить 19-й пакет санкций в отношении России странам ЕС мешают разногласия. Как пояснил неназванный источник в Брюсселе, в процессе дискуссии в минувшую среду сторонам не удалось прийти к компромиссу. Тему снова поднимут на саммите ЕС 23-24 октября.

