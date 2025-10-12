Россия
Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1800 квадратных метров

Пожар в дагестанском здании распространился на площадь 1,8 тыс квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Дагестане сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар площадью 1800 квадратных метров в административном здании. Об этом сообщили в МЧС.

Как уточнялось ранее, возгорание возникло в двухэтажном здании в селе Карата, на улице Абдулманапова. Для его тушения привлекли 22 специалиста и шесть единиц техники. По данным ведомства, огонь охватил кровлю здания.

Также в МЧС не сообщили, пострадал ли кто-либо от огня.

Днем ранее сильный пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в городе Сосновоборск Красноярского края. Пламя быстро охватило всю кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала.

