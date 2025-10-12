Бывший СССР
Путин пошутил над президентом Таджикистана

Путин перед ужином в Таджикистане пошутил, что Рахмон морил его голодом
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил над коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном во время вечерней прогулки после саммита СНГ в Душанбе. Соответствующие кадры показал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованных журналистом кадрах можно наблюдать, как лидеры РФ и Таджикистана сначала едут по саду на багги, а затем гуляют по нему. Территория была украшена инсталляциями из овощей и фруктов. Зарубин отметил, что оба политика пребывали в отличном настроении и много шутили.

«Он (Рахмон) меня со вчерашнего вечера морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" – "Завтра будем вместе, все соберемся". — Я говорю: "Ну ладно, хорошо"», – сказал с улыбкой Путин. Зарубин отметил, что, помимо этого, президенты России и Таджикистана вспоминали истории, которые связаны с общим советским прошлым своих стран.

Ранее Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил о том, что перестанет отправлять беспилотники в Данию и Францию. Попытку доказать причастность России к этому глава государства сравнил с истерикой, связанной с НЛО.

